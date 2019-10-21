Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmet Nur Çebi mazbatasını aldı
GeriFutbol Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
21.10.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı

Beşiktaş’ta dün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda, 8 bin 547 oyun 5 bin 9’unu alarak başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, bugün yapılan törenle mazbatasını aldı.

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı. Dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanılan 20 sandıktan da ilk isim olarak çıkan ve 8 bin 547 oyun 5 bin 9’unu alarak Beşiktaş Kulübü’nün yeni başkanı olan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Park’ta düzenlenen törenle birlikte mazbatasını aldı.

Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Divan Kurulu Başkanlığı’nın düzenlediği mazbataları teslim alarak işbaşı yaptı. Bugün mazbatasını teslim alan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, yarın ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve görev dağılımını yapacak. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin mazbatasını Kongre Divan Kurulu Başkanı Uluç Gürkan ve Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk takdim etti.

Çok sağlıklı bir kongre geçirdiklerini ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, “Seçime gelene kadar olan süreçte camiayı en iyi şekilde temsil eden Tevfik Yamantürk’e de teşekkür ediyorum. Aldığımız bu mazbatalar, aşık olduğumuz, değer verdiğimiz camiamızın bize verdiği süreli yetki belgesidir. Mazbata almak onur ve gururdur. Çünkü Beşiktaş’ı temsil edeceksiniz, bu onuru yaşayacaksınız ancak süreli olduğunu da unutmayacaksınız. Bu sürede ne kadar iş yaparsanız o kadar önemlidir. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için biraz sonra toplantıya başlayacağız. Bu benim 4. mazbatamdı ve Allah bana bu son mazbatamı başkan olarak almayı nasip etti. Herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olsun, Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaşımızın da ömrünü uzun etsin” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın yeni yönetim kurulu, mazbatalarını aldıktan sonra toplu fotoğraf çektirdi.

Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı
FB TV Spikeri Dilay Kemer'den duygusal paylaşım
Herkes onu konuşuyor, doktordan açıklama geldi!
Trabzonspor'dan, Ahmet Nur Çebi açıklaması