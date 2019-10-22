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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi kimdir ve nereli? Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi listesinde kimler var?

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Ahmet Nur Çebi kimdir ve nereli? Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi listesinde kimler var?

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi biyografisi ile futbolseverlerin odak noktası oldu. Mazbatasını alarak Beşiktaş Jimnastik Kulübünün yeni başkanı olarak göreve başlayan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesinde ise tanınmış isimler ye alıyor. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir ve nerelidir? İşte, Ahmet Nur Çebi hakkında bazı bilgiler

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın yeni başkanı olarak göreve başlamasının ardından biyografisi ile gündemde yer alan isim olmaya başladı. Ahmet Nur Çebi'nin listesinde yer alan isimler de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir ve kaç yaşında? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler 

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR VE NERELİ?

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, atadan gelen mesleği, sanayicilik alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Demir çelik ticareti yapan babasının 1964 yılında Karabük'e taşınması dolayısıyla burada eğitim görmeye başlayan Ahmet Nur Çebi, lise öğrenimini TED Karabük Koleji Lisesinde görmüştür. 

Üniversite eğitimini 1983 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde tamamlayan Çebi, bu alanda master gerçekleştirmiştir. Türkiye'ye döndükten sonra askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek subay olarak tamamlamıştır.

Martaş liman tesisi, Çebi Enerji, Çebi Denizcilik şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Ahmet Nur Çebi, Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Berna Çebi ile 1986 yılında dünyaevine giren Ahmet Nur Çebi, Elgiz Nur, Mina Nur ve babasının adını verdiği Yaşar Kaptan adında 3 çocuğa sahiptir.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Çebi'nin yönetim kurulu asıl üye listesinde şu isimler bulunuyor:

- Adnan Dalgakıran:

1962 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. Sanayici olan Dalgakıran, evli ve iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

- Emre Kocadağ:

1983 yılında İstanbul'da doğdu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. İş insanı Kocadağ, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

- Fatih Hakan Avşar:

1974 yılında Sivas'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. İş insanı Avşar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

- Ahmet Mesut Urgancılar:

1967 yılında Bursa'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunudur. Uzun yıllar uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

- Kemal Erdoğan:

1970 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı Erdoğan, evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

- Enis Ulusoy:

1981 yılında Kayseri'de doğdu. Londra American InterContinental University mezunudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

- Erdal Torunoğulları:

1964 yılında Kars'ta doğdu. İş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. Torunoğulları, Fikret Orman yönetiminde de bulunmuştu. Hollandaca ve İngilizce bilmektedir.

- Berkan Gocay:

1962 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. İş insanı Gocay, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
Çebi'nin yönetim kurulu yedek üyeleri ise şöyle:

- Umut Şenol:

1978 yılında Sakarya'da doğdu. Boğaziçi Ünivrsitesi İşletme Fakültesi mezunudur. İş insanı Şenol, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

- Bilgihan Sürmen:

1969 yılında Zonguldak'ta doğdu. İş insanı Sürmen, evli ve beş çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

- Hakan Daltaban:

1967 yılında İskenderun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş insanı Daltaban, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

- Fırat Fidan:

1979 yılında Diyarbakır'da doğdu. Virgina Tech Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezundur. İş insanı Fidan, bekar ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

- Ali Efe Bezci:

1990 yılında Ankara’da doğdu. TOBB ETÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunudur. İş insanı Bezci, evlidir. İngilizce bilmektedir.

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