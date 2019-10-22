Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı bir arada!
Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, içeriği hakkında bilgi verilmeyen görüşmenin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.
Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da yer aldığı belirtildi.
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