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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi: ''Her şey Beşiktaş için''

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Beşiktaş’ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini Divan kuruluna teslim etti.

Beşiktaş’ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini Divan kuruluna teslim etti.
Seçimin Beşiktaş için hayırlı olmasını ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Bu aralar zaten yeteri kadar beyanat veriyoruz. Çok da eklenecek bir şey kalmadı. Kamuoyuna bu işe talip olduğumuzu ve bu işi Beşiktaş için yapmak istediğimizi, listemizi vererek beyan etmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Her şey Beşiktaş için olsun. Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Zor günde yola çıkan herkesi tebrik diyorum” şeklinde konuştu.

“BİZE BÖYLE BİR TALEP GELMEDİ”

Seçim döneminde kendisiyle başka bir adayla birleşme konusunda talep gelip, gelmediği sorulan Çebi, “Birleşmeyle ilgili biz tabii ki kendi içimizde bazı değerlendirmeler yaptık. Ancak şu ana kadar bize böyle bir talep gelmedi. Fikir olarak ortaya geldi ancak talep olmadı. Beşiktaş için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi’nin divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adnan Dalgakıran
Emre Kocadağ
Fatih Hakan Avşar
Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Umut Şenol
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci

Ahmet Nur Çebi: Her şey Beşiktaş için

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