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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sabah
03.12.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi eleştirdi, 7 yıl sonra kaybettiler!

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Ahmet Nur Çebi eleştirdi, 7 yıl sonra kaybettiler!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Çebi’nin bütçesi nedeniyle eleştirdiği erkek hentbol takımı, bu sözlerin ardından ligde tam 7 yıl sonra sahasında maç kaybetti.

Amatör sporlarda Beşiktaş'ın en başarılı branşı olan Erkek Hentbol Takımı, başkan Ahmet Nur Çebi'nin cumartesi günü 10 milyon TL'lik bütçesi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından çıktığı ilk maçta herkesi şaşırtan bir sonuç aldı.

Çebi, cumartesi günü yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda amatör branşların giderlerine dikkat çekip, "Hentbol yılda 10 milyon lira zarar ediyor. Bunun adını amatör mü koyuyorsunuz? Başka boyuta gitmiş. Büyük zararımız var" demişti.

Ve bu sözlerin üzerinden 24 saat geçtikten sonra Beşiktaş Aygaz sahasında Beykoz Belediyespor'a 29-20 mağlup olarak tam 110 maçlık bir seriyi bitirdi.

Ligde iç sahada son yenilgisini 6 Ekim 2012'de Ankara İl Özel İdare karşısında alan siyah-beyazlılar, aradan geçen 7 yılda 110 maçta 109 galibiyet, 1 beraberlik almış, hiç kaybetmemişti.

Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki günlerde bazı branşları kapatacağı öğrenildi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan, 4-1'lik Kayserispor galibiyeti yorumu...

"Taraftarlara sonsuz teşekkürler ediyorum"Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta güzel duygular yaşadıklarını söyledi.
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Ahmet Nur Çebi eleştirdi, 7 yıl sonra kaybettiler

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