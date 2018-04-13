Ahmet Nur Çebi: Çok sürpriz sonuçlar çıkabilir
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında T.M. Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi maçın ardından yaptığı açıklamada ligde her türlü sürpriz sonuçların alınabileceğini dile getirdi.
Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi 3-0 kazandıkları maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, düşmemeye oynayan takımların sayısının arttığını dile getirerek artık her maçın çekişmeli geçeceğini belirtti. Çebi, "Çok sürpriz sonuçlar çıkabilir" dedi.
Bir gazetecinin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatması üzerine Çebi, "Biz nasıl Fenerbahçe'yi iyi ağırladıysak, öyle olduğunu düşünüyoruz, aynı şeyi orada göreceğimizi ümit ederek gidiyoruz. Türk futbolunun artık güzelliklere ihtiyacı var. Birbirimizi ağırladığımız, saygı ve sevgiyle birbirimize değer verdiğimiz bir ortamla karşılaşacağımızı orada ümit ediyorum" diye konuştu.
Çebi, hafta sonu Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı hakkında bir tahmini olup olmadığının sorulması üzerine, "Ben bir tek Beşiktaş maçlarıyla ilgili konuşabilirim" şeklinde cevap verdi.
Müsabakanın sonucunun şampiyonluk yarışına çok etki edeceğinin hatırlatılması üzerine Çebi, "Çok etki edecek ama onların da taraftarı var burada, ben gönül koyacak bir cümle kurmak istemiyorum. Ama söyleyebileceğim tek şey var, Beşiktaş'ın hayrına olan bir sonuç olur inşallah."
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