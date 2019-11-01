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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.11.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi: "Birlik olacağız"

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Ahmet Nur Çebi: "Birlik olacağız"

Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi’nde kalem aldığı yazısında, seçimde söz verdiği gibi Beşiktaş’ı yukarıya taşıyacaklarını ifade ederek, “Birlik olacağız, biz olacağız, çok olacağız” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi’nin Kasım sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Çebi, şu cümlelere yer verdi:

“20 Ekim Pazar günü şanlı tarihimizde tertemiz bir sayfa açtık. Rekor katılımla gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da, Beşiktaş’a sahip çıkan genel kurul üyelerinin teveccühü ile ve hep birlikte yepyeni bir yola çıkıyoruz. Bu zorlu ama bir o kadar da onurlu yürüyüşte yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kollarımızı sıvadık. Bir aydan kısa sürede hazırlandığımız seçimde, mümkün olduğunca açık ve net bir şekilde kendimizi ifade etmeye çalışırken, bir yandan da içinde bulunduğumuz durumu tespit edip çalışmalarımızı tamamlamıştık.

Tüm konuşmalarımda ısrarla altını çizdiğim gibi 21 Ekim 2019 itibari ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başladı. Bundan böyle kişilere bağlı yönetim modeli terk edilerek tüm dünyanın kabul ettiği çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışını hakim kılacak ve Beşiktaş’ı en yukarılara taşıyacağız.

Birlik olacağız, biz olacağız, çok olacağız. Seçimden sadece yirmi dört saat sonra taraftarımızın başlattığı 'Omuz Omuza Kartal Yuvası'na' kampanyası, birlik ve beraberliğe duyulan özlemin dışa vurumuydu. 22-27 Ekim 2019 tarihleri arasındaki kampanya ile bu özlemimizi bir nebze olsun gidermiş olduk. Tüm taraftarımıza bir kez de buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

Ben yaklaşımını terk edip biz olma yolunda hızla yürüyeceğimiz bu süreçte, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım sorumluluklarımızın farkındayız. Söz verdiğimiz, özlediğimiz Beşiktaş’a kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaş’ın bu yeni döneminin tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

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Ahmet Nur Çebi: Birlik olacağız

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