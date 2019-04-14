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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
14.04.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi: "Bir gün Beşiktaş'ta başkan olmak istiyorum"

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Ahmet Nur Çebi: "Bir gün Beşiktaş'ta başkan olmak istiyorum"

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Ahmet Nur Çebi, aday olup olmayacağıyla ilgili konuştu. Her şeyin doğru zamanda yapılması gerektiğini söyleyen Çebi, "Tabii ki bir gün yeniden yönetici ya da başkan olmak gibi bir arzum var. Ancak şu anda puan farkı 8'e indi ve birlik olup yönetime destek olma zamanı" diye konuştu.

1903 Birliği üyeleri bugün kahvaltı ve barbekü partisinde bir araya gelirken Beşiktaş Eski Yöneticisi Ahmet Nur Çebi de organizasyona katılan isimler arasındaydı. Eski yönetici Hakan Aksoy, 1903 Birliği Başkanı Melih Arslan, Batur Gültekin, Ahmet Akpınar, Erol Akerman ve Akın Özcan gibi siyah-beyazlıların önde gelen isimlerinin yer aldığı buluşmada Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi'den önce 1903 Birliği Başkanı Melih Arslan güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini belirterek, "Biz 1903 birliği olarak bütün camianın bir araya gelmesi, dostluk, kardeşlik olsun diye piknik düzenledik. Camiayı bir araya getirelim, Beşiktaş için iyi şeyler düşünelim diye toplandık. Sayın başkanımızda bizi kırmadı, geldi” diye konuştu.

Çebi: “Beşiktaş’ın dünkü maçtan sonra şampiyonluk potasına girdi”

Spor camialarını çok zor günler beklediğini belirten Ahmet Nur Çebi, “Buna Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil. Dolayısıyla birlik ve beraberlik olmadan bu işin için çok zor çıkabiliriz. Bu sebeple arkadaşlarıma hep söylüyorum, ‘Ne olur bir araya gelelim, beraber olalım’ diye. Bu tür şeylerde geri durmamak lazım. Beşiktaş’ın da dünkü maçtan sonra şampiyonluk potasına girdi diyebiliriz. Biz gelin birlik, beraberliğimize devam edelim, Beşiktaş’ın başarılı olması için uğraşalım. Beşiktaş’ı iyi idare edenler varsa arkalarında duralım, iyi idare edemeyenler varsa da kibar ve nezaket içerisinde daha doğru yaptıklarını teknik etmekte bizim vazifemiz olsun. Buluşunca gelindiğinde iktidar için mücadele eden tipler olmayalım. Bir aile olmayı başaralım” şeklinde konuştu.

“Bir gün başkan olmak istiyorum”

Beşiktaş Başkanlığı içinde düşüncelerini dile getiren Çebi, “Ara sıra hadi başkan diliyorlar. Açık söyleyeyim ben de keyif alıyorum. Doğru zamanda doğru işler yapmayan bireyler etrafına da zarar verirler. Onun için ben kimseyi mahcup etmek istemiyorum. Ben mahcup olursam sizler de mahcup olursunuz. Bir gün elbet Beşiktaş’a görevi tekrar alıp ve ya başkanlık yapmayı arzu ettiğimi herkes biliyor. Kimseden saklamadım. Müsaade eden kendi gerçeklerimle ve kulüp gerçekleri ile yapabildiğim hesaplarla doğru zamanı kendim tespit edeyim” ifadelerini kullandı.

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Ahmet Nur Çebi: Bir gün Beşiktaşta başkan olmak istiyorum

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