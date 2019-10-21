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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi, başkanlığının ilk dakikalarında kaza geçirdi

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Ahmet Nur Çebi, başkanlığının ilk dakikalarında kaza geçirdi

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan ve 34. Başkanlığı kazanan Ahmet Nur Çebi, Akatlar Spor Salonu'ndan ayrılırken şanssız bir an yaşadı.

Beşiktaş'ta 7.5 yıl görev yapan Fikret Orman dönemi sona ererken, Siyah-Beyazlı takım yeni başkanını seçti. Oy verme işlemi saat 10:30'da başlayıp 17:00'da sona eren ve Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay’ın yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda kazanan Ahmet Nur Çebi oldu.

Son dakika Beşiktaşta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu
Son dakika! Beşiktaş'ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu

Yeni başkan Ahmet Nur Çebi, 8529 oyun 5009'unu alırken Serdal Adalı 2983, Hürser Tekinoktay 537 oyla seçimi tamamladı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Seçimin ardından Ahmet Nur Çebi ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Salondaki konuşmasını tamamladıktan sonra çiçeği burnunda Başkan, Akatlar Salonu'ndan ayrılmaya hazırlanırken, ufak bir kaza geçirdi.

Birisinin 'Büyük Başkan' diye seslenmesinin ardından Ahmet Nur Çebi'yi taşıyan araca arkadan ailesini taşıyan araç durduğunu fark edemeyince çarptı. Ufak bir kaza geçiren Çebi ailesi sonrasında yoluna devam etti.

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