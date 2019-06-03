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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.06.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Ahmet Kesim: "İnşallah Gaziantep şehri Süper Lig'e renk katacaktır"

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Ahmet Kesim: "İnşallah Gaziantep şehri Süper Lig'e renk katacaktır"

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in defans hattında görev yapan takım kaptanı Ahmet Kesim ile Rıdvan Şimşek, şampiyonluk yolunda yaşananları anlattı.

Tecrübeli savunmacı Ahmet Kesim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Gaziantep'e büyük bir söz verdiklerini ifade eden Ahmet, "Gaziantep'e verdiğimiz sözü gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu şampiyonluğu öncelikle başkanımız Adil Konukoğlu'na hediye ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ahmet Kesim, Gaziantep'in gelecek yıllarda da adından söz ettireceğine inandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah Gaziantep şehri Süper Lig'e renk katacaktır. Dün yapılan kutlamayı düşünün. Bu ligde böyle bir kutlamayı kimse beklemezdi. Kutlama töreni bile adeta Süper Lig takımlarını kıskandırıyordu. İnşallah Gaziantep daha nice güzel başarılara imza atacak. Buna eminim."

- "Her zaman şampiyonluğa inandık"

Rıdvan Şimşek ise sezon başından beri Gazişehir Gaziantep'in başarısı için mücadele ettiğini hatırlattı.

Kulüp olarak bugünlere ulaşana kadar sıkıntı çektikleri dönemlerin de olduğunu anlatan Rıdvan, "Sevindiğimiz, üzüldüğümüz, kazanmamız gereken maçları kaybettiğimiz dönemler oldu. Ama yöneticilerimiz ve başkanımız her zaman arkamızda durdu, 'Siz bu işi yapacaksınız' dedi. Biz de her zaman şampiyonluğa inandık." değerlendirmesinde bulundu.

Rıdvan Şimşek, takım olarak sezon başından itibaren Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk iki içerisinden Süper Lig'e çıkma şansını belki kaçırdık ama play-off'tan oldu. Biz bu şehre verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Gaziantep gerçekten kulüp ve şehir yapısıyla, taraftar sevgisiyle Süper Lig'i çok hak ediyor. Biz bu günlere geldiysek bu nedenledir. Çünkü arkamızda inanılmaz bir destek vardı. Başkanımız bize inandı. Biz de kenetlendik ve başarıya ulaştık." 

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Ahmet Kesim: İnşallah Gaziantep şehri Süper Lige renk katacaktır

 

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