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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
16.01.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Ahmet Kavalcı: 'Tolgay için Galatasaray teklif yapmadı'

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Ahmet Kavalcı: 'Tolgay için Galatasaray teklif yapmadı'

Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Babel'in gitmesinin ardından gözler Gökhan Töre'ye çevrildi. Kadro dışı kalan yıldız oyuncu için Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, "Eğer hocamız bu oyuncularla ilgili tasarrufta bulunmak istediğini bize iletirse, biz de kadro dışı kalan isimlerle görüşme yaparız" dedi. Kavalcı ayrıca Tolgay Arslan için teklifler olduğunu belirterek, "Biz oyuncuya bir yatırım yaptık ve bunun karşılığını almadan göndermeyiz" diye konuştu.

Kadrosunu Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'le güçlendiren Beşiktaş'ta, Ryan Babel'in Fulham'a gitmesinin ardından gözler bu bölgede forma giyen Gökhan Töre'ye çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Gökhan Töre'yle bir görüşme gerçekleştireceği iddia edilirken, Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, gündemdeki konularla ilgili açıklamada bulundu.

Kadro dışı kalan futbolcularla ilgili olarak Teknik Direktör Şenol Güneş'in rapor vermesi halinde harekete geçebileceklerini söyleyen Kavalcı, "Biz bu futbolculara takım bulmaları halinde gidebileceklerini söyledik. Ancak şu anda hocamızın kadro dışı kalan futbolcularla ilgili bir isteği olursa, biz de yönetim olarak üzerimize düşeni yaparız ve görüşmelerimizi gerçekleştiririz. Gökhan Töre'yle ilgili olarak hocamız şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadı. Hocamız bu bölgede Lens, Mustafa Pektemek ve Quaresma'nın olduğunu söylemişti. Ancak eğer kendisi görüşmemizi isterse, biz de görüşmemizi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

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"Tolgay için Galatasaray teklif yapmadı"

Kadro dışı kalan oyuncuların kulüp bulması halinde gidebileceklerini söyleyen Ahmet Kavalcı, Tolgay Arslan konusunda ise farklı bir tutumda olduklarını söyledi. Bu futbolcu için Beşiktaş'ın bir yatırım yaptığını söyleyen Kavalcı, "Tolgay'ın sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş'la bir anlaşması var ve kendisinin de bir değeri var. Şu ana kadar bizim istediğimiz parayı getiren olmadı. Tolgay için yurt dışından henüz teklif yok, yurt içinden bazı teklifler var ancak bu teklifler istediğimiz miktara ulaşmadığı için anlaşma sağlanamadı" dedi. Tolgay Arslan için Fenerbahçe'nin teklifinin olduğunu belirten Kavalcı, Galatasaray'ın ise Tolgay için herhangi bir teklifte bulunmadığını da sözlerine ekledi.

"Adriano'nun futbolu burada bırakmasını isteriz"

Teknik Direktör Şenol Güneş'in devre arasında Burak Yılmaz'ı istediğini söyleyen Ahmet Kavalcı, "Hocamız forvet hattına Burak Yılmaz'ı istiyordu. Bunun yanında bir de stoper istiyordu. Buraya da Mirin'i aldık. Sağ bek ve sol bek arayışlarımız da var ama öncelikli transferlerimizi sonuçlandırdık. Bunun yanında tabii ki bize uyan, uygun bir transfer olursa, bunu gerçekleştiririz. Önümüzdeki yılın yapılandırmasını gerçekleştiriyoruz. Yarın iyi bir oyuncu bulursak ve şartları da bize uyarsa, tabii ki imzayı attırırız" dedi. Brezilyalı oyuncu Adriano'ya teklif yaptıklarını da belirten Kavalcı, "Biz Adriano'yu çok seviyoruz. Kendisine sözleşme teklifinde bulunduk. Adriano'nun futbolu burada bırakmasını istiyoruz. Kendisi de İstanbul'u ve Beşiktaş'ı çok seviyor. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz. Şu ana kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap vermedi. Sezonun ikinci yarısında bu konu da netleşir" açıklamasını yaptı.

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