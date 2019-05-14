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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
14.05.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Ahmet Kavalcı: 'Adem Ljajic’i alıyoruz, Sergen Yalçın...'

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Ahmet Kavalcı: 'Adem Ljajic’i alıyoruz, Sergen Yalçın...'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Adem Ljajic’le ilgili konuştu. Boşnak yıldızın, kontratta bulunan maç sayısını geçtiğini ve satın alma opsiyonunun devreye gireceğini söyleyen Kavalcı, “Adem’in bonservisi alıyoruz” dedi.

Beşiktaş’ta Adem Ljajic, özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın en önemli ismi olurken, siyah-beyazlı taraftarların aklındaki soru işareti, Boşnak yıldızın bonservisinin alınıp alınmayacağı oldu. Sezon başında İtalya’nın Torino kulübünden 1 yıllığına kiralanan ve sözleşmesine ‘Zorunlu satın alma’ opsiyonu konulan yıldız futbolcu için Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı açıklamada bulundu. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Kavalcı, “Ljajic, sözleşmesinde belirtilen maç sayısını geçtiği için opsiyon devreye girecek. Biz de böyle bir futbolcunun zaten takımımızda kalmasını istiyoruz. Bonservis bedeli taksitli şekilde Torino’ya ödenecek” ifadelerini kullandı. Adem Ljajic’in sözleşmesinde bulunan bonservis bedeli 6 milyon 250 bin Euro.

“Sergen bu kulübün evladıdır”

Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın’a gösterdiği sevgi gösterilerinin yönetim tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Kavalcı, “Bizim 31 Mayıs’a kadar hocamız belli. Yeni gelecek isimle ilgili olarak şu anda belli olan bir durum yok. Sergen Yalçın’la ilgili olarak da konuşmak doğru değil. Sonuçta o da başka bir kulübün hocalığını yapıyor. Hoca konusunda şu anda alınmış bir karar yok” dedi.
Sergen Yalçın’ın Beşiktaş için çok önemli bir isim olduğunu da sözlerine ekleyen Kavalcı, “Taraftarımızın Sergen Yalçın’a gösterdiği sevgi gösterisi çok normal. Bunu başka isimlere de gösteriyorlar. Bizim taraftarımız, eski oyuncularını hocalarını unutmazlar. Sergen bu kulübün evladıdır. Yıllarda çok başarılı işler yapmıştır. Taraftarımız da ne kadar güzel bir şekilde kendisini karşıladı” diye konuştu.

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