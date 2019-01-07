Ahmet İlhan Özek: "Şampiyon olunca kupayı İlhan Cavcav'a götüreceğiz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmet İlhan Özek: "Şampiyon olunca kupayı İlhan Cavcav'a götüreceğiz"
GeriFutbol Ahmet İlhan Özek: "Şampiyon olunca kupayı İlhan Cavcav'a götüreceğiz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
07.01.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Ahmet İlhan Özek: "Şampiyon olunca kupayı İlhan Cavcav'a götüreceğiz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet İlhan Özek: "Şampiyon olunca kupayı İlhan Cavcav'a götüreceğiz"

Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Takımın kampında futbolculardan Ahmet İlhan Özek, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Ligde ilk yarıyı iyi bitirdiklerini söyleyen Özek, “İkinci ile 5, üçüncü ile 10 puan fark var. Devre arası kampındayız. Bu farkı korumak istiyoruz. İkinci devrede de çalışmalarımızı ona göre sürdürüp, hemen bir an önce hak ettiğimiz yere Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

“Bizim güzel ortamımız başarıyı getiriyor”
Sezona 10 maçlık seriyle başladıklarını söyleyerek sözlerini sürdüren Ahmet İlhan Özek, “Bu gurur verici bir şeydi, rekor kırdık. 1 beraberlik, 1 galibiyet ve üst üste 2 mağlubiyet aldık. İster istemez stres oluştu ve ‘Acaba toparlayabilecek miyiz?’ diye düşünmeye başladık. İki maç üst üste Balıkesir ve İstanbulspor deplasmanı vardı. Bu 2 maçta mağlup olduk, çok şükür başka mağlubiyetimiz yok. İkinci devre aynı maçları üst üste iç sahada oynayacağız ve bunun avantajını kullanarak açığı kapatacağız” dedi.

Takım olarak Teknik Direktör Erkan Sözeri’yi çok sevdiklerini ifade eden başarılı futbolcu, “Çok güzel bir ortamımız var. Bu sevgi de başarıyı getiriyor. Samimiyet, güzel iletişim ve sevgi, başarıyı getiriyor. Güzel ortamımızın bozulacağını düşünmüyorum, inşallah bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

“Kupayı rahmetli başkanımızın mezarına götürmek istiyoruz”
İlk kez 1. Lig’de mücadele ettiğini sözlerine ekleyen tecrübeli oyuncu, “9 yıldır Süper Lig’deydim. İlk kez bu ligdeyim. Bunun sebebi de Gençlerbirliği gibi büyük bir takımda olduğum için bu ligde oynamayı kabul ettim. Buraya gelirken de söylemiştim. 100 yıllık çınarız. 3 büyüklerin dışında gelinebilecek 2-3 takımdan birisidir Gençlerbirliği. Talihsiz bir şekilde geçen sene küme düştüm. Rahmetli başkanımızın adının verildiği İlhan Cavcav Sezonu’nda küme düşmek hiç yakışmamıştı bize. Bu durum bizi daha çok etkiledi. İnşallah bu sene şampiyon olarak kupayı rahmetli başkanımızın mezarına götüreceğiz” dedi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 247Celta - Athletic Bilbao
    2
    İM1/X
    13,00
    12317kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Gençlerbirliği taraftarının çok kültürlü olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, “Taraftarımız gerçekten çok kültürlü. Geçenlerde bir fotoğraf gördüm, çok hoşuma gitti, Tribünde kitap okuyan taraftar olur mu? İşte Gençlerbirliği taraftarı böyle bir taraftar. Onları seviyoruz. Az sayıda olsalar da çok büyük destek verdiklerini biliyoruz. İnşallah bu sayı artar ve ikinci yarıda içerideki maçlarımızda sahaya yansıtırlar” açıklamasını yaptı.

“Başarı olunca orta da güzel oluyor”
Yönetimin sezon başında takımın iskeletini koruduğunu söyleyen Ahmet İlhan, “Nobre gibi, Selçuk Şahin gibi, Bekir Yılmaz ve Hakan Arıkan gibi çok karakterli, kaliteli ve düzgün insanlar geldi. Süper Lig patentli ve tecrübeli isimler geldi. Güzel bir kadromuz var. İnsanlar güzel, takımın içi çok güzel. Uzun yıllardır oynuyorum, bu kadar rahat ve huzurlu bir ortam daha önce yaşamamıştım. Herkes birbirini sevdiği için başarı geliyor. Başarı da olunca ortam çok güzel oluyor” diye konuştu.

“Rizespor’a gitmek hataydı”
Kariyerinde yaşadığı hayal kırıklıklarıyla ilgili de konuşan İlhan, “Geçmişte bir hayal kırıklığım var. Milli Takım’a gittiğim dönemlerde çok güzel sezonlar geçiriyordum. Ayağımın kırılması nedeniyle düşüş yaşadım. İsmim büyük takımlarla anılırken, bir hocama söz verdiğim için Çaykur Rizespor’a gitmiştim. Keşke gitmeseydim dediğim bir durumdur. Aslında her şey bir tecrübedir, biz de bunu yaşayacakmışız. Biraz duygusal bir insanım. Söz verdiğim için gitmiştim ama keşke gitmeseydim. Ama bu durumun kulüple ilgisi yok. Orada çok güzel günlerim geçti, çok güzel dostluklarım oldu, o kulübü de çok seviyorum. Ama o sezon oraya gitmemeliydim diye düşünüyorum” dedi.

Son olarak Süper Lig’de oynayan bir oyuncunun 1. Lig’e nasıl başladığı sorusunu yanıtlayan Ahmet İlhan, “İlk kez bu ligde oynayacaktım ve sezon başında ‘Acaba’ diye düşünmüştüm. Ancak üst üste galibiyetler gelince, bu takımı hak ettiği yere çıkaracağız dedik. Burada gerçekten çok mutluyum. Kulübü de arkadaşlarımı da çok seviyorum. İnşallah şampiyonluk gelir ve Süper Lig’de devam ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Altay, Pedro'yu yolladı!

Bakın kimin yanına gidiyor! Oğuzhan Özyakup...

Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'la yollar ayrıldı

Yaşar Doğu kimdir?