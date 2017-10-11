Kırmızı-siyahlı futbolcular Ahmet İlhan Özek ile A takıma bu sezon çıkan 20 yaşındaki Yıldırım Mert Çetin, Beşiktaş maçı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda cuma günü oynanacak haftanın açılış maçının iki takım için de önemli olduğunu belirten Ahmet İlhan, "Beşiktaş, Avrupa'da iyi işler çıkarıyor evet ama Medipol Başakşehir de geldi ve eli boş gönderdik. Onlar da Avrupa'da iyi iş çıkarıyor." dedi.

Hedeflerinin siyah-beyazlı takımı da Medipol Başakşehir gibi İstanbul'a puansız göndermek olduğunu dile getiren Ahmet, şöyle devam etti:

"Beşiktaş, gerçekten iyi ekip ama biz de iyi ekibiz. Takım olma yolunda çalışıyoruz, çok iyi gidiyor. Artan bir performansımız var ama son Aytemiz Alanyaspor maçını ayrı tutmak gerek. Alanya'ya 3 puan hesabıyla gitmiştik, kötü geçen bir karşılaşma oldu."

Beşiktaş karşısında bugüne kadar sergilediği performansın üstüne çıkması gerektiğini ifade eden Ahmet, "Özellikle büyük maçlarda daha fazla pozisyon bulabiliyorum. Büyük takımlar kontratak yemeye daha müsait. Bu konuda kendime güveniyorum ve hazır hissediyorum. Performans olarak geçen seneyi unutturdum. Gençlerbirliği'ne transferim performansıma yansıdı. İnşallah bunu Beşiktaş maçında da devam ettirim. Bu maçta iyi işler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- "Mini minikler"den A Takıma

Başkent ekibinin sezon başında A takım kadrosuna aldığı 20 yaşındaki defans oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, futbola 9 yaşındayken kırmızı-siyahlıların "mini minikler" takımında başladığını söyledi.

Beştepe'ye 11 yıldır gelip gittiğini dile getiren Mert, "Bu tesislere 9 yaşında geldim. Çok şükür şimdi A takımdayım." değerlendirmesini yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekibin kötü bir süreçten geçtiğine değinen genç stoper, "Ben hep hazır olmaya çalışıyorum. Önümde 2 iyi stoper var, Luccas Claro ve Siarhei Palitsevich. Onların sakat ya da cezalı olmaları durumunda yakalayacağım şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine güvenen insanların yüzünü kara çıkarmamak için çok çalıştığını anlatan Mert, sözlerini şöyle tamamladı:

"O güne hazır olmak istiyorum, hazırım da. Beşiktaş maçında da hocımız görev verirse oynarım. Kendime güveniyorum. 20 yaşındayım, 9 yaşında bu tesislere geldim. Mini miniklerde başladım ve 11 senedir buradayım. Çok şükür A takımdayım. Şans geldiğinde iyi değerlendirmek istiyorum. Beşiktaş maçı fark etmez, çıkar oynarım."

- Halil İbrahim'den kötü haber

Bu arada başkent ekibinin dün yapılan antrenmanında sakatlanan Halil İbrahim Pehlivan'ın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp doktoru Gürhan Dönmez, Halil İbrahim'in sol diz iç yan bağında kopma ve dış menisküs yırtığı tespit edildiğini, genç futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.

- Hazırlıklar sürüyor

Öte yandan, Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İdmana ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Başkent ekibinde Halil İbrahim Pehlivan ve Belarus Milli Takımı'nda bulunan Siarhei Palitsevich çalışmada yer almadı.