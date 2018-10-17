Ahmet Gürgen: "Güzel bir galibiyet aldık"
Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında sahasında 96-67 yendiği Fransız temsilcisi Le Mans maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gürgen: "Herkes katkı sağladı. Özellikle savunmanın her yerinde vardık. Bundan sonra hem kendi ligimiz için hem de Avrupa’da devam eden lig için iyi mesajlar verdik"
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Fransız temsilcisi Le Mans'ı 96-67 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Ahmet Gürgen, takımdaki herkesin iyi oynadığını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Gürgen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Fransa'nın en köklü takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini dile getirdi.
Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirten Gürgen, şöyle konuştu:
"Maçın sonunu bu skorla bitirebilmek çok önemli bir adım oldu. Türk oyuncularımız, yabancı oyuncularımız hepsi hem savunmada, hem de hücumda doğru basketbol oynadılar.
Herkes katkı sağladı. Özellikle savunmanın her yerinde vardık. Bundan sonra hem kendi ligimiz için, hem de Avrupa’da devam eden lig için iyi mesajlar verdik. Potansiyelimizin farkına vardığımıza inanıyorum. Bundan sonra da üstüne koyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bize enerji veren seyircimizin desteğine de daha fazla ihtiyacımız var."
Le Mans Başantrenörü Eric Bartecheky da Banvit'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.
"İlk yarı oyuna ortaktık. Ama ikinci yarıda agresiflik ve sertlikten uzaktık." diyen Bartecheky, "Ortaya düşen topları alamadık. Çok ribaunt verdik, hücumda aksadık. Durum böyle olunca mücadele etmeden galip gelmemiz hayalcilik olurdu. Hak eden kazandı." ifadelerini kullandı.
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