Ahmet Ercanlar'dan Fenerbahçe analizi

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ve ekibi Alanyaspor maçında Başakşehir maçında denenen ve sonuca gitmeyen set oyunları ile başarıya ulaştılar.

NASIL BİR SİSTEM?

Hazırlık kampında Fenerbahçe’yi takip eden muhabirler çok tempolu uygulanan set oyunlarını ilk kez gördüler. Sarı lacivertlilerin maçlarından önceki ısınmalarda da bu setleri uyguluyor.

KAÇ SET VAR?

Maç öncesinden 2-3 ayrı set uygulanıyor. Bu rakibe ve Fenerbahçe’nin kadrosuna göre değişiklik gösterebiliyor. Basketboldaki setler gibi herkesin duracağı ve hareket edeceği yer belli. Paslar verildikten sonra koşulacak noktalar da belli. Rakip bu setleri bilse bile önlem alması zor. Çünkü önlem alırken başka yerden boşluk veriliyor.

NEDEN UYGULANIYOR?

Kocaman günümüz futbolunda yerleşik savunmalara gol atabilmenin çok güçleştiğini düşünüyor. Bireysel hatalar olmadan bunu gerçekleştirmek çok kolay değil ve bu nedenle farklılık yaratmalıyız diyor. Bu nedenle Konyaspor’da başlattığı bu uygulamanın daha gelişmiş bir halini Fenerbahçe’ye uyguluyor…

ÖRNEK SET: ÖRME

Neto, sağ kanada veriyor. O orta alanda Josef’e veriyor. Josef tekrar Neto’ya veriyor ve Portekizli oyuncu oyunun yönünü değiştiriyor. Diğer kanattaki oyuncu sırtı dönük olarak bekleyen Giuliano, Janssen ya da Valbuena’dan birini buluyor. Bu oyuncular topu arkadaşlarına verip boş alana kaçıp ön liberoları ya da stoperleri yanlarına çekiyor. Bu sırada kanattan kaçan oyuncu bomboş topla buluşturuluyor.

Başka uygulayan kulüp var mı?

Şu anda sadece Fenerbahçe uyguluyor. Fenerbahçe teknik heyetinin bulduğu bir sistem.

DİRAR TAKIMIN KATALİZÖRÜ

Fenerbahçeli oyuncular uçakta verdikleri mutluluk pozları ile dikkat çekti. Bu görüntülerin oluşmasında en büyük etken ise takımı bir araya toplayan Dirar. Neşesi ve tecrübesi ile takıma gizli liderlik yapan Faslı oyuncu şu anda takım havasının oluşmasında büyük bir pay sahibi olarak görülüyor.

KOCAMAN YETERLİ BULMUYOR

Aykut Kocaman maç sonrası basın mensupları ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Kocaman henüz tam anlamı ile istedikleri noktada olmadıklarını söyledi ve Beşiktaş maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini anlattı. Çok daha iyi bir duruma geleceklerini söyleyen Aykut Kocaman takımının her geçen gün birbirine alıştığını ve milli maç arasından sonra asıl kimliklerine ulaşacaklarını söyledi. Kocaman soyunma odasında da ekip arkadaşları ile yaptığı sohbette bu galibiyetin takımı rahatlattığını ve kapasitelerine görmeleri açısından iyi olduğunu söyledi. Beşiktaş maçı kazanılırsa rüzgarı arkalarına alacaklarını söyleyen Kocaman bu maçın önemine değindi

HASAN ALİ NEDEN HÜCUMDA YOK?

En çok merak edilen konulardan bir tanesi de İsla hücumda bu kadar etkiliyken Hasan Ali’nin neden çok fazla hücumda olmamasıydı. Bu aslında Kocaman’ın istediği bir şey. Valbuena’nın savunma zaafları nedeniyle Kocaman takımının balansının ayarlanması açısından Hasan Ali’nin çok fazla hücumda olmamasını istiyor. Bu da sanki tek kanattan hücum ediliyor izlenimi veriyor.