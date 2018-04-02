Ahmet Ercanlar: 'Zayıf bir Fenerbahçe'
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı lacivertli ekibi değerlendirdi.
İşte Ahmet Ercanlar'ın açıklamaları;
Fenerbahçe’de değişim ne zaman olacak? Hala kısır kadro ile devam ediliyor. Taraftar heyecan duyamıyor açıklanan kadrodan. Bu negatiflik sahaya da yansıyor. Teknik- taktik bir tarafa işin psikolojik yönünde çok zayıf bir Fenerbahçe var.
Sarı lacivertliler için her hafta olduğu gibi final maçı oynayacak. 8 lig 2 kupa maçının hepsi final gibi. Her maçı kazanma zorunluluğu var. Bakalım psikolojik olarak bu duruma hazırlar mı?
Fenerbahçe forması bile rakipleri korkutmalı. Kayserispor başkanı Erol Bedir, Fenerbahçelileri üzecek açıklamalar yaptı. Bu da Fenerbahçe’nin eski gücünde olmadığının göstergesi
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