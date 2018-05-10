Ahmet Ercanlar: Valbuena girerse oyun Fenerbahçe lehine döner
Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, Akhisarspor - Fenerbahçe finalinin ilk yarısını değerlendirdi.
Fenerbahçe müthiş bir coşkuyla ve sağlı sollu ataklarla başladığı maçta ilk devreyi geride kapattı. Bu Fenerbahçe’nin sezon özeti gibi…Fırsatları değerlendiremiyor. Kalesinde kolay gol görüyor. Bu coşkularına karşılık 20. Dakikadan. Sonra Akhisarspor dengeyi kurduktan sonra Fenerbahçe’yi oyunu kontrol edecek ve tempoyu ayarlayacak oyuncusu yoktu…
Alper Potuk bulduğu şansları hiç iyi değerlendiremiyor. O görevini iyi yapamayınca Fenerbahçe kompakt oyunu oynayamıyor. İkinci devreye Kocaman muhtemelen Alper’i çıkartıp Fernandao’yu alarak başlayacak. Giuliano sağa Alper’in yanına geçecek.
Fenerbahçe’deson 30 dakika için Valbuena silahı var. Kocaman bu silahı da kullanmak isteyecek. Onun oyuna girmesi ile maçın Fenerbahçe lehine dönmesini bekliyorum.
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