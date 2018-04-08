Ahmet Ercanlar: Kocaman Valbuena'yı oyuna almalı
Muhabirimiz Ahmet ERCANLAR, Fenerbahçe - Osmanlıspor maçının ilk 45 dakikasını yorumladı.
İlk 45 dakikada Fenerbahçe’nin etkili diyebileceğimiz tek bir atağı bile yoktu. Ne doğru final pasları verilebildi ne de kanatlar kullanılabildi. Fenerbahçe iç sahada böyle oynamalı. Daha yetenekli oyuncular ile sahada olmalı. Aykut Kocaman deplasmana da iç sahaya da aynı formatla çıkarak doğru yapmıyor.
Sarı lacivertliler duran toplarda da hiç yok. Oysa Fenerbahçe bu sezonun duran toplardan en çok gol bulan takımı. Ama bu duran topları Valbuena kullanıyordu. O da olmayınca duran toplardan da tehlike yaratılamıyor. Sıkıntı daha da büyüyor.
Aykut Kocaman kalan 45 dakikada sahada yürüse de mutlaka Valbuena’yı oyuna almalı. Aksi takdirde Fenerbahçe taraftarının ilk devredeki homurdanmaları dakikalar ilerledikçe daha da artacak.
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