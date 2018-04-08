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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
08.04.2018 - 19:48, Son Güncelleme:

Ahmet Ercanlar: Kocaman Valbuena'yı oyuna almalı

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Ahmet Ercanlar: Kocaman Valbuena'yı oyuna almalı

Muhabirimiz Ahmet ERCANLAR, Fenerbahçe - Osmanlıspor maçının ilk 45 dakikasını yorumladı.

İlk 45 dakikada Fenerbahçe’nin etkili diyebileceğimiz tek bir atağı bile yoktu. Ne doğru final pasları verilebildi ne de kanatlar kullanılabildi. Fenerbahçe iç sahada böyle oynamalı. Daha yetenekli oyuncular ile sahada olmalı. Aykut Kocaman deplasmana da iç sahaya da aynı formatla çıkarak doğru yapmıyor.

Sarı lacivertliler duran toplarda da hiç yok. Oysa Fenerbahçe bu sezonun duran toplardan en çok gol bulan takımı. Ama bu duran topları Valbuena kullanıyordu. O da olmayınca duran toplardan da tehlike yaratılamıyor. Sıkıntı daha da büyüyor.

Aykut Kocaman kalan 45 dakikada sahada yürüse de mutlaka Valbuena’yı oyuna almalı. Aksi takdirde Fenerbahçe taraftarının ilk devredeki homurdanmaları dakikalar ilerledikçe daha da artacak.

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