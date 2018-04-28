Ahmet Ercanlar: Kocaman skora bakmadan takımı uyarmalı
Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk devresini değerlendirdi.
Fenerbahçe çok da iyi oynadığını söyleyemediğimiz bir devreyi 1-0 önde kapatmayı başardı. Ama maçın devre arasında çözülmesi gereken problemler var. Kasımpaşa her iki kanadı da Fenerbahçe'ye karşı çok iyi kullandı. Diagne de her kafa topunu aldı ve Fenerbahçe'yi çok fazla zorladı.
Fenerbahçe rakip kaleye çok iyi paslarla gitmesine rağmen final paslarında hep yetersiz kaldı ve bu nedenle pozisyon da üretemedi. Sadece Hasan Ali'nin klas pasında Josef'in golü geldi. Kocaman skora bakmadan takımını uyarmalı...
Fenerbahçe savunmasında basit hata hastalıklarından kurtulamadı. Bu maç henüz bu şekilde gol yenmedi ama basit hatalar sürüyor. Kocaman ikinci devre çok fazla etkili olamayan Alper yerine 60. dakikadadan sonra Valbuena'yı alırsa ikinci devre en azından topu rakip alanda tutabilir...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle