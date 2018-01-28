Ahmet Ercanlar: Fenerbahçe beraberlik için gelmiş

Kocaman entrasan bir kadro ile sahada. Hiç riske girmemiş. Hücum anlamında düşük profilli bir kadro. Savunma anlamında ise mücadeleci bir 11.
Fenerbahçe belli ki beraberlik için gelmiş. Beraberlik bana göre Fenerbahçe’ye de Trabzon’a da yaramaz. Bu kadro olur da maçın başlarında geriye düşerse durumu biraz zor toparlar
Hasan Ali, kulübün paylaştığı kadroda orta alanda göbek oyuncusu olarak görülüyor. Bu da çok ilginç. Kariyerinde orta alanda oynadığını düşünmüyorum. İsla, Şili milli takımında orta alanda oynamıştı. Belki o tercih edilebilirdi.
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'lerTrabzonspor Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan dev derbi için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışında fark yaratmak için üç puanı hedefleyen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak. Maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım ilk 11'de maça başlıyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? TB- FB 11’leri belli oldu mu? İşte dev derbinin detayları!