Ahmet Ercanlar: Fenerbahçe beraberlik için gelmiş

Kocaman entrasan bir kadro ile sahada. Hiç riske girmemiş. Hücum anlamında düşük profilli bir kadro. Savunma anlamında ise mücadeleci bir 11.

Fenerbahçe belli ki beraberlik için gelmiş. Beraberlik bana göre Fenerbahçe’ye de Trabzon’a da yaramaz. Bu kadro olur da maçın başlarında geriye düşerse durumu biraz zor toparlar

Hasan Ali, kulübün paylaştığı kadroda orta alanda göbek oyuncusu olarak görülüyor. Bu da çok ilginç. Kariyerinde orta alanda oynadığını düşünmüyorum. İsla, Şili milli takımında orta alanda oynamıştı. Belki o tercih edilebilirdi.