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Ahmet Ercanlar: F.Bahçe'de maçın kilit adamı...

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, Akhisar ile oynanacak maç öncesi Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Ahmet Ercanlar
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İşte Ercanlar'ın maç öncesi değerlendirmeleri:

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman Dirar, Josef ve Neto’nun yokluğunda ideal kadrosundan eksik bir takım ile sahaya çıkıyor. Ama bu maç o kadar kritik ki sahaya kim çıkarsa çıksın sarı lacivertliler kazanmak zorunda. Mazeret kabul edilmeyecek maçlardan bir tanesi.

Bülent Yıldırım hafta boyunca yapılan Ali Palabıyık eleştirilerinden etkilenmeden maç yönetmeli. Aksi takdirde zaten PFDK’nın açıkladığı cezalarla zor durumda kalan TFF’yi daha da zor duruma sokabilir. Fenerbahçe camiasının sabrı taşmış durumda. Şekip Mosturoğlu ve Aykut Kocaman’ın açıklamalarından sonra bugün de resmi siteden bir açıklama yayınladılar. En küçük hakem hatası milli maç arasında yeni tartışmaları beraberinde getirecek.

Maçın kilit adamı bana göre Mehmet Topal olur. Sezona çok kötü başlayan Topal eğer iyi oynarsa Fenerbahçe top çıkartmakta zorlanmaz. Neto’nun yokluğunda top çıkarmak Fenerbahçe adına en büyük sorun olacak. Bu sorunun çözümü de Mehmet Topal’ın performansı olacak.

FenerbahçeAkhisarspordeğerlendirme
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