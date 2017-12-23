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Ahmet Ercanlar: F.Bahçe çaresiz kalabilir

Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin ilk devresini değerlendirdi.

Hürriyet Haber
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Maçın ilk devresinde Fenerbahçe’nin nasıl bir futbol oynadığını kimse anlamadı. Forvetsiz olarak sahaya çıkan sarı lacivertlilerde Giuliano ve Valbuena’ya orta alandan bir türlü yeterli destek gelmedi. Zaten ilk devre Fenerbahçe’nin tek pozisyonu Aatif’in desteğe geldiği bir pozisyonda geldi.

İkinci devre Kocaman Aatif’i oyundan alıp Fernandao ve Soldado ile başlarsa golü kolayca bulacak gibi görünüyor. Ama bu değişiklik gecikirse Konyaspor’un özgüveni artacak ve ilerleyen dakikalarda onlar bir gol bulup Fenerbahçe’yi çaresiz bırakabilir.

Oğuz Kağan son derece özgüvenli ve iyi oynadı. Orta sahada takımını iyi yönlendirdi. Bu yaşta bu özgüven ve kuvvet onun kalitesini gösteriyor.

Ahmet Ercanlar

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