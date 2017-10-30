Ahmet Ercanlar: Dirar maça gelmemiş gibiydi

Panik futbolu oynayan Fenerbahçe maçın ilk devresinde neredeyse sahada yoktu. Rakiplerin puan kaybetmesi onlar için baskı unsuru olmuş. Maça panik içerisinde ve çabuk golü bulalım diye başladılar ama bulamadıkça her geçen dakika panik arttı. Kocaman devre arasında oyuncularını sakinleştirmeli.
Dirar ilk devrenin en büyük hayal kırıklığıydı. Sanki maça hiç gelmemiş gibiydi. Kötü futbol oynadı ve çok sayıda top kaybı yaptı. Kocaman ikinci devre belki onu çıkartıp Soldado’yu alıp çift forvete dönebilir.
Darmadağınık oynayan Fenerbahçe’nin ilk devrede golü yememesinin nedeni Kayserispor’un gol atmayı düşünmemesinden kaynaklanıyordu. Nitekim Umut Bulut yakaladığı ilk pozisyonda golü bulmayı başardı. İnanılmaz savunma hatası ilk 45 dakikada Fenerbahçe'nin özeti gibiydi.