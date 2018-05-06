Ahmet Ercanlar: Bu kadro ile gol atmak imkansız
Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe - Bursaspor mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.
Futbolun olmadığı bir 45 dakika oldu. Bursaspor direniyor ve Fenerbahçe’ye tempo yaptırmamaya çalışıyor. İlk devrede defalarca sakatlıklar 2 değişiklik ve 5 dakika uzatma oldu. Bu da maçın çok fazla oynanamadığını gösteriyor.
İkinci devre muhtemelen Aykut Kocaman, Valbuena ile başlayacak. Çünkü bu kadro ile Bursaspor’a gol atması imkansız gibi görünüyor. Özellikle final pasları ve final vuruşları çok kötü. Oysa takımın yaptığı koşular kusursuz…
Fenerbahçe için çok kritik bir 45 dakika. Alper ve Aatif sahada en kötü oyuncular. Orta alanda oynayan Josef ve Mehmet Topal da top dağıtmada sıkıntılı olduğu için çok kısır bir 45 dakika yaşandı.
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