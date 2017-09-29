Ahmet Ercanlar: Aykut Kocaman Valbuena konusunda çare bulmalı

Fenerbahçe ilk 15 dakika oyuna hükmetti ve maçın tek hakimiydi. Bu dakikaya kadar golü bulamayınca Akhisar oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve kontrolü ele aldı. Fenerbahçe’de Valbuena çok fazla geriye dönmediği için rakipleri o kulvarı iyi kullanıyor



Maçın en önemli isimlerinden bir tanesi hakemdi. Tecrübeli bir hakem ve durumu idare etti. Janssen’i oyundan atabilirdi. Ayrıca 4 Akhisarlı futbolcunun yaptığı faulde oyunu avantaja bıraktı ve oyun durduğunda sarı kartları vermedi. Yani Akhisar da eksik kalabilirdi. Sissokko ve Serginho kırmızı kart görebilirdi. Kısacı eskiden Cin Ali vardı şimdi cin hakemler var.



Aykut Kocaman ikinci devre Valbuena konusuna bir çare bulmalı. Onsuz da olmuyor. Onu daha verimli nasıl kullanabileceğini düşünmeli. Çünkü Fenerbahçe’de o açığı kapatmak için Mehmet Ekici çok fazla geriye geliyor ve bu kez Fenerbahçe hücumda eksik kalıyor