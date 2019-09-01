Ahmet Düverioğlu'nun 34 sayısı Ürdün'e yetmedi!
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın G Grubu'ndaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti, Ürdün'ü 80-76 yendi.
Salon: Shenzhen Bay Spor Merkezi
Hakemler: Tolga Şahin (Türkiye), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Kingsley Ojeaburu (Nijerya)
Dominik Cumhuriyeti: Solano 9, Liz 15, Baez 2, Rojas 3, Vargas 12, Montero 9, Ramon 10, Roberts 11, Suero, Garcia, Mendoza 9, Pena
Ürdün: İbrahim 4, Tucker 24, Alawadi, Abbas, Ahmet Düverioğlu 34, Alhamarsheh 8, Abdeen 6, Abuwazaneh, Al-Dasuqi
1. Periyot: 22-17
Devre: 47-36
3. Periyot: 61-53
Beş faulle çıkan: 38.23 Abbas (Ürdün)
Türk hakem Tolga Şahin'in de görev yaptığı maçta Ürdün'de forma giyen Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Ahmet Düverioğlu, karşılaşmayı 34 sayı, 10 ribauntla tamamladı.
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