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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
09.04.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Ahmet Düverioğlu üç yıl daha Fenerbahçe Beko’da

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Ahmet Düverioğlu üç yıl daha Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun sözleşmesinin üç yıl uzatıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Bobby Dixon ile 2 yıl sözleşme uzatılmasının ardından bugün de Ahmet Düverioğlu'nun 3 yıl daha takımda kalacağı açıklandı.

Resmi açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, önümüzdeki sezonlar için de hazırlanmayı sürdürüyor. Ekibimiz bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, başarılı pivot Ahmet Düverioğlu’nun sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştır.

Fenerbahçe formasını 2016-17 sezonunda bu yana başarıyla terleten Ahmet Düverioğlu, bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda da önemli pay sahibi olmuştu. Ahmet, formamızı giydiği süreçte gösterdiği gelişim ve ortaya koyduğu performansla da büyük takdir topladı. Takımımızın uzun rotasyonunun en önemli parçalarından biri olan Ahmet, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ahmet Düverioğlu’na Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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