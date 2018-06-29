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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
29.06.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Ahmet Dursun Tokatspor yönetiminde

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Ahmet Dursun Tokatspor yönetiminde

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen eski futbolcu Ahmet Dursun, Tokatspor'un yönetim kuruluna seçilerek Tokatspor Kulübü'nün A.Ş olması yolunda adım attı.

TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor'da olağanüstü genel kurul Adnan Çiçek Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Çoğunluğun sağlanması ile birlikte divan oluşturuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından kongreye geçildi. Gelir gider hesaplarının okunduğu kongrede Tokatspor'un yaklaşık olarak borcu 7 milyon TL olarak açıklandı. Kulübün A.Ş olması için yönetime yetki verilmesi için oylamaya gidildi. Oylama öncesinde ise kaygı yaşayan Tokastpor'un eski yöneticileri kaygılarını dile getirmesi ve karşılıklı konuşmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Ünlü spor yorumcusu Okay Karacan'ın açıklamalarının ardından, Tokatspor'un A.Ş olması için yönetime yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Oy birliği ile kabul edilen karar sonrasında divana sunulan yeni yönetim kurulu listesi için kapalı zarf usulü oylamaya gidildi. Beşiktaşlı efsane futbolculardan Ahmet Dursun'un da oy kullandığı kongrede yeni yönetim oluşturuldu. Tokatspor taraftarlarının ilgi gösterdiği Ahmet Dursun ve yönetim kurulu üyesi iş adamı Ufuk Akçekaya ünlü spor yorumcusu Okay Karacan açıklamalarda bulundu.

Tokatlı Ahmet Dursun ve Okay Karacan memleketleri Tokat'a yatırım

Ünlü futbolcu Ahmet Dursun, Tokatspor'u üst liglere taşıyacaklarını ifade ederek, "Daha önceden Tokatspor'un yaşadığı sıkıntıların hepsini yakından takip ediyordum ve Okay ağabey ile buluştuğumu da 'Ne yapabiliriz' diye düşündük. Tokatspor'a bir şekilde yardımcı olmak istedik. Tokatspor'u gerçekten üst liglere taşıyacağız. Elimizden ne geliyorsa çünkü biz Tokatlıyız. Ufuk beyi de bu işin içine yatırımcı olarak sokarak, el ele verdik. Tokatspor'u A.Ş. yaparak daha güzel yerlere getireceğiz" dedi.

"Amacımız Tokat'ı bir futbolcu fabrikası yapmak"

İş adamı Ufuk Akçekaya ise yıllardan beridir kanayan bir yaranın çözülmesi adına kendi risklerini ortaya koyarak Tokat'a geldiklerini dünya markası Ahmet Dursun'la ve gazeteci Okay Karacan ile güzel projelere imza atacaklarını kaydetti. Amaçlarının Tokat'ı bir futbolcu fabrikası yapmak olduğunu ifade eden Akçekaya, "Tokat'tan 100 tane Ronaldo ve Messi çıkarmak. Bu 5-10 yıl olabilir. Biz eğitimciyiz. Türkiye'de 21 milyon öğrenciden Messi ve Ronaldo çıkmaması bizi üzdüğü için biz buna kafa yorduk. Tokat'ta bize çok güzel sözler verildiği için buraya geldik. Bizi isteyen birçok kulüp vardı fakat gerek Ahmet Dursun'un kaliteli duruşu Okay beyin kaliteli halinden burayı seçtik. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Göreceksiniz burası Altınordu'yu geçerek dünyaya futbolcu üreten yer olacak" dedi.

"Dünyadaki bütün futbol kulüpleri şirketleşecek"

Okay Karacan ise Tokatspor'un dünyanın gittiği yere hızla giden oyunculardan birisi olduğunu belirterek, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Eninde sonunda dünyadaki bütün futbol kulüpleri şirketleşecek. Bugün dünyadaki birçok futbol kulübü kendisini şirketleştirerek kar elde ettirecek yatırımcı arıyor. Yatırımcıyı biz de buraya getirmeye ikna ettiğimiz için mutluyuz. Herkesin destek vereceğini düşündüğümüz için mutluyuz. Amacımız Türk toprakları içerisindeki çocuklara fırsat eşitliği vermek. Ben Reşadiyeliyim harmanlarda ve yaylalarda şahane futbol oynayan arkadaşlarım vardı hiç birisi futbolcu olamadı. O yeteneklerin peşine düştüğüm için buraya geldim. Harmanlardan ve yaylalardan birer tane futbolcuyu Türkiye'ye kazandırırsak görevimizi yapmış oluruz."

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