Ahmet Dursun isyan etti: "Kalecimi döveceklerdi"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmet Dursun isyan etti: "Kalecimi döveceklerdi"
GeriFutbol Ahmet Dursun isyan etti: "Kalecimi döveceklerdi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
30.09.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

Ahmet Dursun isyan etti: "Kalecimi döveceklerdi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Dursun isyan etti: "Kalecimi döveceklerdi"

Tokat’ta oynanan Tokatspor - Fethiyespor maçı sonrasında futbolcular ile Tokatsporlu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Tokatspor Sportif Direktörü Ahmet Dursun ise "Taraftar dediğin iyi günde de kötü günde de yanında olması lazım" dedi.

0-0 biten Tokatspor- Fethiyespor maçı sonrasında, Tokatsporlu futbolcular soyunma odasından çıkarak takım otobüsüne binerken, taraftatlar, stat önünde kaleci Akın'a tepki gösterdi. Takım otobüsünün etrafını saran çevik kuvvet ekipleri ise tepki gösteren taraftarları uzaklaştımaya çalıştı. Kısa süreli yaşanan arbede sonrasında futbolcular tekrar soyunma odasını geçti. Takımın Sportif Direktörü Ahmet Dursun ise taraftarların yanına gelerek, "Benim kalecime kim saldırdı?" dedi. Bazı taraftar ise takımın oyununu beğenmediklerini söyledi. Bunun üzerine Ahmet Dursun, "Bu takıma biz 5 milyon Türk Lirası para verdik. Bu takıma hiç kimse sahip çıkmaz iken biz sahip çıktık. İyi günde taraftar olmaz. Ben hayatımı bıraktım geldim. Bu Tokatspor'a" dedi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Ahmet Dursun'u taraftarların yanından uzaklaştırdıktan sonra, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Taraftar ise kısa bir süre sonra stat önünden ayrıldı.

Tokatspor Sportif Direktörü Ahmet Dursun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise hedeflerinden vazgeçmediklerini ifade ederek, "Kim ne derse desin yalandan boş konuşuyorlar. 3- 5 kişinin dediği şeylere takılmıyorum. Ama bizim hiç bir taraftar gelipte kalecimize hiçbir futbolcumuza saldırımaz. Öyle bir şey yok. Taraftar dediğin iyi günde de kötü günde de yanında olması lazım.

Sadece iyi günde destek vermek ile olmuyor. Çocuğa saldırdılar. Orada döveceklerdi. Eşi de bunundan etkilendi ve ağlıyor şu anda içeride. Bizim de orada futbolcu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi savunmamız lazım" dedi.

Ahmet Dursun isyan etti: Kalecimi döveceklerdi

Ahmet Dursun isyan etti: Kalecimi döveceklerdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ahmet Dursun isyan etti: "Kalecimi döveceklerdi"

Uluslararası Serbest Dalış Yarışları'nda iki Türkiye, iki dünya rekoru

Okçuluk Dünya Kupası'nda Türkiye'den gümüş madalya

Yasin atıyor, Göztepe kazanıyor!