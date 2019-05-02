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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Ahmet Dal: "Süper Lig'de kalmak istiyoruz, buna kenetlenmiş durumdayız"

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Ahmet Dal: "Süper Lig'de kalmak istiyoruz, buna kenetlenmiş durumdayız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de kalmak için camia olarak kenetlendi.

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya 29 puanla 17. sırada giren mavi-beyazlılar, hafta sonu oynayacağı Bursaspor maçını kazanarak ligde kalma mücadelesinde kritik virajı geride bırakmak istiyor.

Son 3 haftada 7 puan toplayan Erzurum temsilcisi, ligde kalma umutlarını kalan 4 haftaya taşıdı.

Ligde 31. haftaya 25 puanla son sıradaki Akhisarspor, 30 puan ve averajla 16. sırada bulunan Bursaspor ile düşme hattında giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 Mayıs Cumartesi günü konuk edeceği Bursaspor'u yenmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde 30 puanı bulunan Göztepe'nin Antalyaspor'u, Akhisarspor'un ise Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği 31. haftada alınacak sonuçlar düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

Mehmet Altıparmak ve Mehmet Özdilek'in ardından yoluna 25. haftadan itibaren teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile devam eden Erzurum temsilcisi, son 3 haftada Akhisarspor ve Göztepe'yi yenip, Antalyaspor ile berabere kalarak çok kritik 7 puanı hanesine yazdırdı.

Ahmet Dal: Süper Ligde kalmak istiyoruz, buna kenetlenmiş durumdayız

- "Dört final maçımız var"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, ligde kalmak için camia olarak kenetlendiklerini söyledi.

Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzde birbirinden önemli dört final maçımız var. Bu maçlarda ihtiyacımız olan puanları almak istiyoruz." dedi.

Takımların güzel bir rekabet içinde olduğunu ifade eden Dal, "Süper Lig'de kalmak istiyoruz. Başkanımız, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarımızla buna kenetlenmiş durumdayız. Rakiplerimizin maçları tabii ki önemli ama biz kendi maçlarımızda alacağımız puanlara bakacağız." diye konuştu.

Bu sezon Süper Lig'de tecrübe edindiklerini anlatan Dal, "Son 4 maçımızda istediğimiz puanları alırsak bu tecrübeyle seneye yine lige renk katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bursaspor maçı için taraftara destek çağrısında bulunan Ahmet Dal, şunları kaydetti:

"Dört finalin ilkini Bursaspor ile yapacağız. Rakibimiz bu ligde saygı duyduğumuz ve şampiyon olmuş bir takım. Her türlü koşulda bizleri 3. Lig'den bu yana yalnız bırakmayan büyük taraftarımızı Bursaspor maçına bekliyoruz."

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