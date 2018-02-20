Ahmet, Çalımbay'ın gözüne girdi!
Kamil Ahmet Çörekçi, performansıyla teknik direktör Rıza Çalımbay’ın gözüne girmeyi başardı.
Sezon başından bu yana forma giyemeyen ancak son 3 maça ilk 11’de başlayan Kamil Ahmet Çörekçi, performansıyla teknik direktör Rıza Çalımbay’ın gözüne girmeyi başardı.
Başakşehir karşılaşmasında da 11’deki yerini alan 25 yaşındaki futbolcu, sol bek mevkiinde forma giydi. Başakşehir’in en etkili isimlerinden biri olan Visca’nın karşısında görev yapan Kamil Ahmet, takımın ender iyi isimlerinden biri oldu. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle