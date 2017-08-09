Ahmet Çakar'dan Terim için olay sözler! Karton imparator

Çakar, bip uygulamasındaki 10 numara muhabbet kanalına yaptığı açıklamalarda Süper Kupa finalinde yaşananların baştan sona yanlış olduğunu söyleyip eleştirilerde bulundu. Terim'in görevden alınmasının domino etkisi ile bir çok ismi yerinden düşüreceğini ve Tudor'un koltuğunun sallantıda olduğunu söyleyen Ahmet Çakar'ın sözleri şöyle oldu:



"FEDERASYON FEDERASYON DEĞİL Kİ "

"Süper kupada yaşananlar Federasyonu'nun federasyon olmadığını ortaya koydu. Samsun'da maç oynatılır mı? Zemin zemin değil. Kar kış yok ama ayağı sokuyorsun çimler kalkıyor. Madem olimpiyat yapılacak, günlerce süren bir organizasyon var oraya futbol finali vermeyeceksin o zaman. Ayrıca nasıl bir güvenlik zafiyeti. Samsun polisi, Samsun emniyeti, Samsun özel güvenliği. Yani Samsun Stadı'nı kontrol altına alamamışlar. İçeri kelebek attılar!..



Gol atılıyor, birden içeriye adam atlıyor. Meşaleler stadı yakacak neredeyse. Seyirci gidiyor özel güvenliği dövüyor. Böyle bir rezillik olur mu ? Böyle bir şey olur mu? daha beteri olabilirdi. Faciadan dönüldü. 10 Bin kişiden 5 tanesi gidip Pepe'ye dalsalar ne olurdu ? Allah korusun, adam Pepe'ye soktu çıkarttı bıçağı, hadi ayıkla pirincin taşını. Tüm dünyaya rezil olurduk..."



KARTON İMPARATOR!..

Fatih Terim için 'karton imparator' deyimi kullanan Ahmet Çakar, Terim ve ailesinin Selahattin Aydoğdu ve yakınları ile yaşadığı olayı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Direktörü veya bana göre Karton İmparator ve avanesi mekan basmış karakolluk olmuştur. Türlü rezillikler yaşanmış, edepsizlikler yaşanmış. Bu ifade bana ait değil, edepsizlik ifadesi Fatih Terim'e bir ifadedir. Arkasından Fatih Terim TFF'den kovulmuştur. Dolayısıyla 2017-2018 önümüzdeki hafta başlayacak sezonun adı net bir şekilde Kebapçı Selahattin Aydoğdu Sezonu'dur!.."



"DOMİNO ETKİSİ YARATIR"

Fatih Terim'in ayrılığı şimdi domino etkisi yaratır. Birinci domino taşı düşer, o taş öteki taşı düşürür. Şimdi Terim kovuldu. Lucescu geldi. Belki daha iyi olacak milli takım için belki daha kötü olacak, göreceğiz. Galatasaray'ın başındaki Tudor ilk yan bastığında Tudor'u tekme tokat kovacaklar. Galatasaray'dan yürü diyecekler. İk uçak ile gönderecekler. İstanbul-Zagreb TK 327!... bileti hazır.



Terim'in şimdi bir atımlık kredisi kaldı. Galatasaray 2-3 maç biraz kötü gitsin, Tudor'un zaten kaynamış suyu. Artık patlamak üzere. Çünkü Fatih Terim aportta bekliyor. Galatasaray yöneticileri de aportta bekliyor. Aslında 20 milyon Galatasaray taraftarı da aportta bekliyor. Bak hiçbir dönemde hiçbir antrenör için bir kulüp, bir kulüp için bir antrenör ve taraftar için bir antrenör bu kadar elzem olmamıştır."



Ahmet Çakar; Aziz Yıldırım'dan, Dick Advocaat'a, Volkan Demirel'den bir çok önemli futbol adamına yönelik yorumlarda da bulundu. Çakar'ın açıklamalarına bip uygulamasındaki 10 numara muhabbet kanalından ulaşılabiliyor.