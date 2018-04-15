Ahmet Çakar'dan olay yorum! NATO'ya seslendi
Eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının devre arasında ilginç bir tweet attı.
Eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'dan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının devre arasında flaş bir yorum geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan mücadeleyle ilgili bir Twitter'dan bir paylaşım yapan Çakar, "NATO Sivas operasyonuna tam destek vermektedir." ifadelerini kullandı.
Çakar'ın siyasi gündemle futbolu harmanladığı bu imalı yorum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. (Fanatik)
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