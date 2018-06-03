Ahmet Çakar'dan olay yaratan paylaşım! Fenerbahçe...
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili bir paylaşım yaptı.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'deki seçimle ilgili ilginç bir tweet attı.
Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasındaki başkanlık yarışıyla ilgili paylaşımda bulunan Çakar, "Seçim sonuçlarını açıklıyorum. Aziz Yıldırım 8.976, Ali Koç 12.305..." şeklinde bir tweet attı.
Çakar'ın küsuratlı seçim tahmini çok sayıda yorum aldı.
Ali Koç oy kullanma işlemi sırasında soruları yanıtladı...
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