Ahmet Çakar'dan olay paylaşım! F.Bahçe...
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin ligin 24. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup olduğu mücadelenin ardından ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçelileri kızdıran bir paylaşımda bulundu.
Ünlü çizgi film Sylvester ve Tweety'den bir fotoğrafın altına "Mini mini bir kuştu, çok hoştu, Ramiz Köfte kıyma yaptı!" mesajını yazan Çakar'ın tweeti en çok etkileşim alanlar arasına girdi.
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