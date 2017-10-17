Spor yazarı ve eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, 10 Numara Muhabbet kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya 3-0 mağlup olduğu mücadelede, Arda Turan'ın oyundan çıkarken gülmesi ile ilgili konuşan Çakar, "O sırıtma bana göre eleştirilebilecek bir sırıtma değil. Kimi insanlar çok sinirlendiğinde gülerler. Halbuki o gülmenin içinde mutluluk yok. Arda'nın gülmesini Türkiye yanlış anlamasın. Arda'ya sesleniyorum. Maç oynayamıyorsun, yaş ilerliyor, vücudun kendini salıyor. Arda 3 maç oynamasın vücut ağırlaşıyor. Bünyesi böyle. Bakarsan dağ oluyor, bakmazsan bağ oluyor" ifadelerini kullandı.

"BU BAŞARISIZLIK SADECE LUCESCU'YA YAZILMAZ"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılamamasına da yorum yapan Çakar, "Çok basit, çok güzel bir grupta, en kötü ihtimal 2'nci olabilecekken, Terim'in hataları, futbolcuların hataları ve Lucescu'nun performansı elenmemize sebep oldu. Bu başarısızlık sadece Lucescu'yla alakalı değil. Lucescu'dan önce 6 maç oynadık. Milli takımımızın oyuncuları, kendi takımlarında oynayamıyorlar" diye konuştu.

"SORUN YABANCI SINIRI DEĞİL"

Son dönemde herkes tarafından tartışılan yabancı sınırlaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, "Sorun yabancı sınırı değil. 'Yabancı sınırını aşağı çektiğin vakit, daha fazla Türk oyuncu çıkacak' diye bir şey yok. 'Yabancı sayısı çok olunca Türk oyuncu çıkmıyor' diye bir şey de yok. Bakınız: Abdülkadir Ömür. Sorun, Türkiye'nin altyapıya yaptığı yatırımın düzenlenmemesi" dedi.

"SPOR MAGANDALARI, KONYA'NIN YÜZ KARASI"

Ahmet Çakar son olarak BİP uygulamasında bulunan 10 Numara Muhabbet kanalında haftanın enlerini ve sarı kart ile kırmızı kart verdiği kişileri belirledi:

Haftanın galibiyeti: Teleset Mobilya Akhisarspor

Haftanın mağlubiyeti: Trabzonspor

Haftanın talihsiz açıklaması: Ersun Yanal

Haftanın hüsranı: Trabzonspor

Haftanın skandalı: Konya'da Galatasaraylı genç bir çocuğun maruz kaldığı şiddet

Haftanın 10 numarası: Bafetimbi Gomis (Galatasaray). "Fındık fıstık gibi gol atıyor. 1'inci dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar mücadele ediyor. Tıpkı yüz yıllık bir Galatasaray taraftarı gibi hırslı. Oyundan çıktığı vakit huzursuz. Futbola yeni başlayan genç bir oyuncu gibi."

Sarı kart: Ersun Yanal. "Sana başkan büyük paralar verdi, önemli transferler yaptı. Sen ise Trabzonspor rezil bir tarih yazdın. Çok acı."

Kırmızı kart: Konya'daki spor magandaları. "Siz Konya'nın yüz karasısınız. Konya'nın adını lekelediniz. Gencecik bir çocuğu dövdünüz."