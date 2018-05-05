Ahmet Çakar'dan bomba tweet! 'O golden sonra...'
Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Sivasspor'un karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi ve 1-1 ile sonuÃ§lanan mÃ¼sabaka sonrasÄ± yorumcu Ahmet Ã‡akar'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± twit gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.
ÃœnlÃ¼ yorumcu Ahmet Ã‡akar, BaÅŸakÅŸehir Sivasspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sonrasÄ± attÄ±ÄŸÄ± twit ile yine olay oldu. Sivasspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Samet Aybaba'nÄ±n ruh haline dair yorumlarda bulundu.
Ã‡akar, attÄ±ÄŸÄ± twitte: ''BaÅŸakÅŸehir stadÄ±nda 40 yÄ±llÄ±k futbol hayatÄ±mda gÃ¶rmediÄŸim biÅŸeyi gÃ¶rdÃ¼m.Sivas son saniyede golÃ¼ attÄ± ama hocasÄ± Samet aybaba nÄ±n suratÄ± aÄŸlamaklÄ± oldu.....'' ifadelerini kullandÄ±.
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SAMET AYBABA'DAN SOSYAL MEDYA CEVABI
KarÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ± "Gole sevinmediÄŸiniz yÃ¶nÃ¼nde iddialar var." sorusuna Aybaba ÅŸÃ¶yle cevap verdi;
"Bir futbol adamÄ±na bÃ¶yle bir ÅŸey sormayÄ±n. Ä°yi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeye seviniriz, kÃ¶tÃ¼ye Ã¼zÃ¼lÃ¼rÃ¼z. BÃ¶yle ÅŸey mi olur? Bin tane ÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz, bu sÃ¶ylediÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz." (Sporx)
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