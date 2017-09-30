Ahmet Çakar: Yarım Kartal, yaralı hamsi

Galatasaray'ın Bursaspor deplasmanında aldığı galibiyeti değerlendiren Çakar, "Bu galibiyet Tudor'un eseri... 40 yıllık futbol hayatımda, Tudor'un yaptığı gibi bir şeyle karşılaşmadım. İki bek çıkarıp iki hücumcu alıyorsun ve maçı kazanıyorsun. Kazanan daima haklıdır, bu galibiyet Tudor'un eseridir. Tudor hocalığını göstermiştir. Bursa deplasmanında geri dönmek, önemli bir iştir. Bursa gibi iyi bir takımı 40 bin kişi önünde yeniyorsun. Mayıs sonunda Galatasaray şampiyon olursa, birinci kırılma noktası Bursa deplasmanı olur. O deplasmandan kolay kolay kimse galibiyetle çıkamaz. Herkes Gomis derken, Gomis gol atmadan maç kazandı Galatasaray" diye konuştu.

"BU SENE FİKSTÜR GALATASARAY'IN LEHİNE"

Galatasaray'ın şu ana kadarki oynadığı en iyi takımın Bursaspor olduğunu dile getiren Ahmet Çakar, "Galatasaray, ilk devresini mağlup bitirdiği maçı kazanarak 6'da 5 yaptı. Ancak Galatasaray'ın şimdiye kadar oynadığı 6 takımın hepsi vasat ya da vasatın altı takımlardı. En iyi takım Bursa'ydı. Galatasaray'ın şansı, ilk 7-8 hafta Türkiye'nin mütevazı takımlarıyla oynadı. Takım bu süreçte oturuyor, puan kaybı yapmıyorsun. Sivas düşmeye aday takım, Kayseri düşmese de ilk 5'e girmeyecek. Osmanlıspor kümede kalmaya oynuyor. Takım oturmaya başladı. Oturduktan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynayacaksın. Bu sene fikstür 1 Galatasaray'ın lehine, 2 Göztepe'nin lehine. Göztepe de daha takımlar daha oturmadan Fenerbahçe ve Trabzonspor'la kendi sahasında karşılaştı ve 4 puan çıkardı" dedi.

ÇAKAR'DAN HAFTAYA BAKIŞ

Ahmet Çakar, BİP uygulamasında bulunan 10 Numara Muhabbet kanalında haftanın maçlarını değerlendirdi.

Galatasaray - Kardemir Karabükspor maçı hakkında konuşan Çakar, "Galatasaray, Karabük'ü farklı yener, yenmesi gerekir. Ama bazen okyanusları geçersin küçük bir gölette boğulursun. 6 maçtır tarih yazan Galatasaray, bir bakmışsın Karabük'e yenilmiş" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ YARIM KARTAL, TRABZON YARALI HAMSİ..."

Haftanın maçı olan Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini değerlendiren Çakar, "İki tane yaralı camia... Biri hakemle boğulmuş, biri 3-0'dan 4-3'lük bozguna uğramış. Çok keyifli maç olacak, 40 bin öfkeli taraftar olacak. Şenol Güneş yok, Quaresma yok, Atiba yok, Oğuzhan yok. Trabzonspor kaybederse Ersun gider. Beşiktaş yenilirse, hele bir de hakemle ilgili bir şey olursa o stat karışır. Sezonun en zor maçlarından biri. Beşiktaş'ta takımın yarısı yok. Beşiktaş yarım kartal, Trabzon yaralı hamsi. Travmatik bir mağlubiyetten sonra, kritik maç" dedi.

Son olarak Göztepe - Medipol Başakşehir mücadelesi ile ilgili konuşan Ahmet Çakar, "Her şeye açık bir maç. Göztepe istim üzerinde. Başakşehir, Braga maçından dolayı yorgun. 3 ihtimalin de birbirine çok yakın olduğu bir maç. Başakşehir bu maçı da kaybederse şampiyonluk yarışından uzaklaşır" diye konuştu.

ÇAKAR'DAN CANER ERKİN'E 10 ÜZERİNDEN 9.6 PUAN!

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın önemli isimlerini puanladı. Geçtiğimiz hafta oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe camiasının kıskacı altına alınan Caner Erkin'i puanlayan Çakar, yıldız oyuncuya 10 üzerinden 9.6 puan verdi.

İşte Çakar'ın puanlaması...

Genel performans: 10

Futbol bilgisi: 10

Duruşu: 10

Basın ilişkileri: 10

Taraftarın gözünde: 9

Para performansı: 9

Yaşam tarzı: 10

Karizması: 10

Değeri: 10

İz bırakması: 8

Ortalama: 9.6

"ŞENOL GÜNEŞ ADINI TARİHE YAZDI"

Çakar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i puanladı:

Genel performans: 9

Futbol bilgisi: 9

Duruşu: 8

Basın: 8

Taraftarın gözünde: 9

Para performansı: 9

Yaşam tarzı: 10

Karizması: 7

Değeri: 9

İz bırakması: 10.

"2126 yılında Şenol Güneş'in torunlarının torunları şunu diyecek, Türk Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bir kez 3'üncü olmuştu, onu da bizim dedemizin dedesi yaptı diyecek. Ben bir daha Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda final oynayacağını düşünmüyorum. Şenol Güneş'i geçebilen kimse olmayacak. Bir de üstüne Beşiktaş'ı 3 sene üst üste şampiyon yapan ikinci teknik adam diyecekler. Şenol Güneş adını tarihe yazdı."

Ortalama: 8.8

"ORMAN, DÜNYANIN EN GÜZEL STADINI YAPTI"

Çakar son olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı puanladı:

Genel performans: 10

Futbol bilgisi: 7

Duruşu: 8

Basın ilişkileri: 6

Taraftarın gözünde: 7

Para performansı: 9

Yaşam tarzı: 5

Karizması: 10

Değeri: 9

İz bırakması: 9. "Beşiktaş tarihine bak, bir tane efsane başkan var derler. Süleyman Seba. Şeref Stadı'nda Fulya'ya taşındı. O imkanlarla Beşiktaş'ı bir yerlere getirdi, şampiyonluklar kazandı. Fikret Orman ne yaptı? Kötü durumdaki Beşiktaş'ı aldı, yarışmacı olarak taşıdı. Bana göre dünyanın en güzel stadını yaptı."

Ortalama: 8