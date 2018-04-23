Ahmet Çakar patladı! Fenerbahçe taraftarı...
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 yendiği maç sırasında Ahmet Çakar, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ahmet Çakar, Fenerbahçe taraftarının Şenol Güneş'e ettiği küfürleri 'terbiyesizlik' olarak yorumladı.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 4-1 yendiği karşılaşma oynanırken, Ahmet Çakar'dan bir tepki geldi.
Fenerbahçe taraftarlarının maç sırasında Şenol Güneş ve Beşiktaş'a küfür etmesine Ahmet Çakar tepki gösterdi.
Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Kadıköy'deki küfürlerle ilgili ''Fenerbahçe taraftarının 90 dakika boyunca Şenol Güneş ve Beşiktaş'a ağır küfürleri kabul edilemeyecek bir terbiyesizliktir'' mesajını paylaştı.
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