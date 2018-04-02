Ahmet Çakar: Galatasaray taraftarı... Siz omurgasızsınız!
Beyaz Tv yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Türk Telekom Stadı'nın skorbordunda yazan yazı ve Sarı Kırmızılı taraftarların Trabzonspor'a yaptıkları tezahüratlar için sert yorumlarda bulundu.
Ahmet Çakar'dan Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programında çok sert açıklamalar geldi. Çakar, Türk Telekom Stadı'nda Trabzonspor maçından sonra yazan "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısını değerlendirdi. Ahmet Çakar'ın yorumları şu şekilde:
"SİZ OMURGASIZSINIZ"
Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Siz omurgasızsınız. Çünkü bu yapılan en kibar dille, en naif haliyle omurgasızlıktır.
Çünkü birkaç sezon önce sen "2010/2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" deyip, şimdi "Şikeci Trabzon" diye tezahürat yapıyorsun. Trabzonspor'a 'Şikeci' diyenin ağzını yırtarım.
Ayrıca sen Galatasaray Kulübü olarak neden açıklama yapıyorsun? Abdurrahim Albayrak, sayın başkan Mustafa Cengiz'e sesleniyorum. O mesajı yazanın işine son vermeyin. Kul hakkı yemeye girer bu. Senin kendi stadın bu. İstediğini yazarsın.
Galatasaray Kulübü stadında yazan yazı için hesap mı verecek? Bu yazıda devletin bekasını ilgilendiren, hakaret eden bir söz var mı? Yok. Bu yazı kurallara, ahlaka aykırı mıdır? Değil. Siz Galatasaray Kulübüsünüz. Açıkça "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazıyor. Bunun için kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.
Bu yazı kurallara, ahlaka aykırı mıdır? Değil. Siz Galatasaray Kulübüsünüz. Açıkça "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazıyor. Bunun için kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Diğer kulüplere soruyorum. Sizin kupalarınız helada mı duruyor? Buradan nem kapan kulüplere soruyorum.
Nedir bu toplantılar, nedir bu özür dilemeler? 'Kedi poposunu görmüş, yara zannetmiş' diye bir laf vardır. Cenk (Soyer) denen çocuk 'Fenerbahçe'yi kastettik' diyor. Abdurrahim Albayrak, 'Kovacağız' diyor. Şekip Mosturoğlu haklı Türkiye Ligleri'nin en başından beri herkesin kazandığı şampiyonlukları verilmeli. Galatasaray buna neden itiraz ediyor?
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