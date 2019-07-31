Ahmet Bulut'un paylaşımı olay oldu! Falcao...
Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut devreye girmişti. Bulut'un paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Ahmet Bulut'un Falcao’nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes ile Fransa'da bir araya geleceği ve Monaco yöneticileri ile bonservis konusunu görüşeceği ifade edilmişti.
Ahmet Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'da bulunduğunu doğruladı.
Paylaşım Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, paylaşıma, 'Falcao'yu almadan gelme abi', 'Gelmezse kaçır, 'Güveniyoruz sana kral bitir şu işi' şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte o paylaşım...
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