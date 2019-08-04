Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! "3-5 gün içinde..."
Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferi için Fransa’da bulunan menajer Ahmet Bulut, İstanbul’a dönüşünde açıklamalarda bulundu.
Havalimanında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Bulut, "Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Transferin gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. 3-5 gün içinde netlik kazanır" dedi.
Kolombiyalı golcü de Sampdoria maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Monaco yeni bir sözleşme teklif etmedi, son bir senem kaldığı için gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum. Gelen güzel teklifler var, ben de ailemi ve geleceğimizi düşünmek zorundayım." ifadelerini kullanmıştı.
Falcao, "Galatasaray ve Valencia'nın teklifleri var, tercihin ne?" sorusuna ise "Bir profesyonel gibi davranacağım ama bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum" yanıtını vermişti.
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