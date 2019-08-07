Ahmet Bulut açıkladı! "Falcao, Arda Turan ile görüştü"
Menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Falcao'nun, Arda Turan'dan kulüp hakkında bilgi aldığını açıkladı.
Sarı kırmızılıların Falcao transferiyle ilgili TRT Spor'a konuşan menajer Ahmet Bulut, "Doğal olarak inanılmaz bir ilgi var. Gayet normal, çok büyük bir isim. Falcao transferi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Biraz süre gerekiyor. Falcao, Arda Turan ile görüşüp, Galatasaray için bilgi aldı. Bu transfer için daha yolun başındayız. 5-6 güne netleşir." dedi.
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