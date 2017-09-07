Ahmet Baydar Konyaspor'dan umutlu

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Olympique Marsilya ile yapacakları maçlar öncesi umutlu.

Aytemiz Alanyaspor maçında kalite seviyesi yüksek bir maç yaparak sahadan istedikleri sonuçla ayrılmak istediklerini belirten Baydar, "Olympique Marsilya ile deplasmanda yapacağımız müsabakada da aynı performansı sergileyerek önce ülkemizi, sonra şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Baydar, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, milli maçlar arasını çok iyi değerlendirdiklerini ancak yoğun bir döneme girildiğinin altını çizerek, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 22 günde 6 karşılaşma yapacaklarını aktardı.

Geçen sezon üç kulvarda mücadele ederken kadro derinliğiyle ilgili bazı sorunlar yaşadıklarını vurgulayan Baydar, şunları kaydetti:

"Bu sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için, mücadele ettiğimiz her kategoride takımımıza katkı sağlayacak önemli futbolcular transfer ettik. Hocamız Mustafa Reşit Akçay hangi müsabakada kime forma şansı verirse versin futbolcularımız bu görevi layıkıyla yerine getireceklerdir. Altı maçlık periyodun ilk ayağında Alanyaspor ile karşılaşacağız. Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz sene özellikle ikinci yarıdaki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken bir ekipti. Önemli futbolculara sahipler. Konyaspor olarak sezon başından bu yana gelecek için umut vadeden bir görüntü içinde olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Rakibimize saygı duymakla birlikte kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu sezon oynadığımız tüm karşılaşmalarda olduğu gibi Alanyaspor maçında da ayağı yere sağlam basan, güçlü, iradeli ve kalite seviyesi yüksek bir mücadele ile sahadan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz."

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Fransa ekibi Olympique Marsilya ile 14 Eylül Perşembe günü yapacağı maç için de değerlendirmelerde bulunan Baydar, şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi akşamı taraftarımızdan yoksun olarak çıkacağımız Süper Lig karşılaşmasından sonra UEFA Avrupa Ligi'nde dünya futbolunun önemli takımlarından biri olan Olympique Marsilya ile oynayacağız. Deplasmanda yapacağımız bu müsabakada da aynı performansı sergileyerek önce ülkemizi, sonra şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize inananları mahcup etmemek için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."