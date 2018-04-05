Ahmet Ağaoğlu’nun listesindeki 6 isim belli oldu!
Trabzonspor’un 45’inci başkanını seçeceği Olağanüstü Genel Kurul’daki adaylardan Ahmet Ağaoğlu, yönetim listesini Hayrettin Hacısalihoğlu aracılığıyla Divan Kurulu’na sundu.
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen’e teslim edilen listede ilk olarak Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Haluk Şahin, Cahit Erdem, Ömer Sağıroğlu ve Önder Bülbüloğlu’nun yer aldığı öğrenildi.
Trabzonspor’un Olağanüstü Genel Kurulu 7-8 Nisan tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda yapılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle