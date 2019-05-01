Ahmet Ağaoğlu'nun acı günü
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas, yaşamını yitirdi.
Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yayınlanan taziye açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Trabzonspor Kulübü olarak merhume Münevver Ayten Barlas’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Not: Merhume Münevver Ayten Barlas’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip İstanbul Erenköy Galip Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır.
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