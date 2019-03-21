Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı sınırı açıklaması!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmet Ağaoğlu'ndan yabancı sınırı açıklaması!
GeriFutbol Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı sınırı açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
21.03.2019 - 20:13, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı sınırı açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı sınırı açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mevcut yabancı oyuncu kontenjanının kademeli düşürülerek, 8'e çekilmesinden yana olduklarını belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'ndan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, mevcut yabancı kuralıyla ilgili olarak, "Yabancı oyuncu kuralının kademeli olarak düşürülmesi, 8'e çekilmesinin mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik olarak sınırlamanın kaldırılmasının ekonomiyi rahatlattığı, fiyatların yükselmesinin önüne geçtiği söyleniyor ama anlaşılmaz bir şekilde kulüplerin borçlarının son 3-4 yılda 3-4 kat arttığını görüyoruz. Transfer ettiğimiz yabancı oyuncuların maliyetlerini toplayalım, kaça sattığımıza bakalım. Aradaki fark bugün kulüplerin içinde bulunduğu borç batağıdır." diye konuştu.

Birinci görevlerinin bu ülkenin gençlerine hizmet etmek olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımda altyapıdan en az 4-5 oyuncu oynatmadıktan sonra kendimi inkar etmiş olurum. Eğer bunu yapmazsam, Trabzonspor forması giymek isteyen çocukların düşlerini inkar ederim. Uğurcan'ı kaleye koymak, Arda'yı sahaya çıkarmak, Hüseyin'i sahaya sürmek cesaret değil. Olmayan değil var olan yeteneği sahaya sürdük. Önlerini açtık. Yönetim politikamız bu. Altyapıdaki oyunculara yarın A takımla sahaya çıkacak gibi hazır olun dedik. Bu politikaya da devam ediyoruz. Uğurcan A Milli, Hüseyin Ümit Milli, Arda da 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda. Biraz cesaret istiyor."

FIFA, UEFA ve CAS'ta aleyhlerindeki davaların tamamının yabancı oyuncular tarafından açıldığını dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, marka değerimizi aşağıya çekiyor. Trabzonspor olarak yabancı işini pek beceremedik. Yabancı kontenjanının 8 ile sınırlanması son derece mantıklı. Toplantıda bu görüşü Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor ve Göztepe paylaştı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz toplantıdan erken ayrıldı. Diğer kulüpler mevcut kuralın devam etmesi yönünde görüş belirtti. Biz yabancı politikasını kademeli olarak düşüreceğiz. Bu konuda dirençli olacağımızı ifade ettim. Altyapı fonunun arttırılması yönünde gündem maddesi vardı. Bu, önemli bir konu. Kriterlerin iyi belirlenmesi lazım. 90 6. dakikada altyapıdan 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürmekle, 52 bin kişinin önünde 17 yaşında bir oyuncuyu ilk 11'de oynatmak arasında fark olması lazım."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı sınırı açıklaması!

UEFA'dan Cristiano Ronaldo'ya ceza!

Bayern Münih - Barcelona Lassa

Buducnost Podgorica - Anadolu Efes