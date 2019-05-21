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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.05.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

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Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Yeni sezonda yapılacak transferlerle ilgili olarak bilgi veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Anlaştığımız oyuncular var, görüşmenin devam ettiği isimler var." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

 

"ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Tabii ki çalışmalarımız var. Anlaştığımız oyuncular var, görüşmenin devam ettiği isimler var. Hala da takip ettiğimiz oyuncular var. Ama bunlarla alakalı çok net bilgi istiyorsanız, anlaşmalar imzalandığı için imza töreni için hepinize bilgi verilir."

"OCAK AYINDAN BU YANA RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

Trabzonsporlu oyuncuların sürekli olarak izlendiğini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "İzlemeyle teklifi birbirine karıştırıyorlar. İzleme var, çok büyük kulüplerden de resmi müsaade alarak izlemeye gelenler var. Ama bu izlemeler, bu oyuncularla görüşüldüğü, anlaşıldığı anlamına gelmiyor. Ocak ayında bir teklif vardı, ara transfer dönemiydi. O dönemden sonra hiçbir oyuncumuz için resmi teklif gelmedi" diyerek sözlerini noktaladı.

"AVRUPA KUPALARINA..."

UEFA’nın bordo mavili kulübü FFP kapsamında bir üst kurula göndermesiyle ilgili gelen soruya Ağaoğlu, "Orada bir ceza söz konusu değil, altını net çizelim. FFP sözleşmesine aykırı hareket ettiğimiz için, özellikle de 2018 yılı bütçesini 50 milyon Euro gibi küçük bir rakamla (Gülerek) ihlal ettiğimiz için Disiplin Komitesi’ne sevk edildi. Bu doğal, bunun aksi bir karar söz konusu değildi. Ama Disiplin Komitesi’ne sevk ederken şunu söylüyor, yeni gelen yönetimin uyguladığı ekonomik politika, oyuncu alımlarında göstermiş olduğu hassasiyet, oyuncu satışlarından elde edilen gelir, sermaye artışından elde edilen gelir, seyirci hasılatındaki artış, ürün satışındaki artış ve kadrosundaki 19 yerli oyuncunun 17’sinin kendi altyapısından yetişmiş olması ve yapılan yatırım, ileriye dönük umut verici olarak değerlendirildiğinden dolayı, UEFA kupalarına katılmaları yolunda bir tavsiye talebi var. Orada da 3 maddeye bağlıyor, 2019 Mayıs ayı itibarıyla bütçesinin 5 milyon Euro’dan fazla açık vermemesi, uygulamakta oldukları finansal politikanın devamı, ki bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bir diğeri de Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırmayı haziran ayı itibarıyla yürürlülüğe koymaları. Burada anahtar nokta bu" yanıtını verdi.

"AĞZI SULANANLAR VAR"

Bazı kişilerin ’Trabzonspor ceza alsın’ beklentisine girdiğini dile getiren Ağaoğlu, "Disiplin Kurulu’ndan o karar çıkmadan parmaklamaya başlamışlar, bazı ağzı sulanan insanlar. Çok speküle edilmeye ve sulandırılmaya başlandı. Orada Disiplin Kurulu’nun vereceği kararla alakalı bir şey söylemek pek doğru olmaz. Ama dediğim gibi ağzı sulananlar da var. Trabzonspor ceza alsın diye beklentiye girenler de var" ifadelerini kullandı.

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