Ahmet Ağaoğlu'ndan olay yaratacak paylaşım!
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu karşılaşma sonrası hakeme tepki göstermişti. Ağaoğlu bu açıklamalar sonrasında yaptığı paylaşımla dikkat çekti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada verilmeyen penaltı için isyan etti ve "Bu pozisyon futbol kurallarında nasıl tanımlanıyor ve bu hareketin karşılığı ne kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, 10. hafta mücadelesinde Göztepe'yi konuk etti. Zirve hesapları yapan Bordo-Mavililer, evinde oynadığı maçtan 1-0'lık yenilgi ile ayrılınca büyük şok yaşadı. İzmir ekibi ise Tamer Tuna'nın ayrılığı sonrası 3 puanla tanıştı ve ligin kritik haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın 86. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sörloth sol taraftan içeri çevirdi. Topu konrol eden ve dönerek şutunu atan Koray'ın vuruşunda savunma topa ayak koymayı başardı. Bu sırada Trabzonspor cephesi penaltı bekledi, ancak hakem devam kararı verdi.
Hırsız paylaşımı
Açıklamalarının dışında Başkan Ağaoğlu, sosyal medyasından hırsız görseli atarak hakemlerin puanlarını çaldıklarını ima etti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle